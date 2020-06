4.9 ( 8 )



« En Famille » : saison 9 inédite dès le 29 juin 2020 sur M6. « En Famille » revient pour une nouvelle saison placée sous le signe du changement ! Et vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment.



Après une saison de tous les records l’été dernier (15% 4+ / 24% FRDA-50 / 21% -50 / 2.6M° de téléspectateurs), la série “En Famille” revient pour une nouvelle saison placée sous le signe du changement du lundi au vendredi à 20:25 à partir du lundi 29 juin sur M6.

« En Famille » : saison 9 inédite

Marjorie et Jean-Pierre Escourrou, officiellement installés ensemble, filent le parfait amour ! En éternels maladroits, ils communiquent toujours à leur manière… Le couple héberge les enfants de Jean-Pierre, Annabelle et Gaspard, deux ados aussi étonnants qu’attachants. Comment vont-ils apprendre à vivre ensemble ?

Antoine, vit toujours dans le garage. Fraîchement devenu chef d’entreprise (de son food truck) avec son cousin Seb, il a toujours un raisonnement aussi décalé et loufoque. De nouveau célibataire, il se remet à “dater” sans modération ! Comment gèrera-t-il cette vie de jeune adulte ?



Chloé, elle, continue ses études. Enfin émancipée, elle vit sur un campus universitaire. Elle rentrera pour les week-ends et les vacances. Comment vivra-t-elle ses retours dans un foyer qui a de nouveaux occupants et de nouvelles habitudes ?

Roxane est de nouveau célibataire et employée d’une agence de voyages. Elle doit gérer sa nouvelle vie de maman solo. Inscrite sur l’application “Ding”, elle multiplie (frénétiquement) les rencontres et essuie les plâtres. Elle est toujours en coloc’ avec son cousin Seb qui participe beaucoup au quotidien, d’autant plus que sa copine Bonnie squatte aussi officiellement le canapé de Roxane ! Quelles seront les règles de cette colocation ?

Jacques et Brigitte épaulent tout ce petit monde dans leurs nouvelles vies. Ils sont sans cesse sollicités pour des conseils qui ne seront pas toujours suivis… et heureusement ! Jacques, actionnaire du food truck, mettra la pression sur Antoine et Sébastien. Brigitte sera toujours active dans l’association de réinsertion de prisonniers et prendra sous son aile deux ex-détenues…

Bref, mais vous l’aurez compris, c’est donc la famille Le Kervelec… version 2.0 que vous retrouverez dans cette 9ème saison inédite.

En bonus cette saison

Retour sur M6 d’un personnage emblématique de “Caméra Café” Découverte par le grand public grâce à son personnage de Maëva Capucin, Armelle fera son grand retour sur M6 dans le rôle d’une détenue que Brigitte prendra sous son aile…

La famille s’agrandit Marjorie et Jean-Pierre, officiellement en couple depuis la saison précédente, passeront cette année un nouveau cap puisqu’ils vont accueillir les enfants de Jean-Pierre. Antoinette Giret interprétera le rôle d’Annabelle et Calixte Broisin jouera Gaspard.

Un nouveau voisin qui attire toutes les convoitises Nouvellement célibataire, Roxane va faire la rencontre de son nouveau voisin incarné par Yann Sundberg. Elle ne sera pas la seule à être intriguée par ce nouvel arrivant puisque Romuald, son autre voisin, découvert lors de la dernière saison, semblera lui aussi disposé à l’accueillir comme il se doit.

