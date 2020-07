TF1 dévoile le casting de « Ici tout commence » : Clément Rémiens, Elsa Lunghini, Vanessa Demouy, Agustin Galiana, Francis Huster

4.7 ( 23 )

Casting de stars dans « Ici tout commence » bientôt sur TF1. Comme vous le savez tous désormais un nouveau feuilleton quotidien va voir le jour sur TF1 à la rentrée. Il sera diffusée dans la case de l’access prime-time juste avant « Demain nous appartient ». Longtemps considéré comme un spin-off de DNA, « Ici tout commence » n’en sera pas tout à fait un.



Début juin on apprenait en effet que ce feuilleton aurait sa propre identité mais que certains des personnages de DNA pourront y faire quelques apparitions et inversement.

TF1 dévoile le casting de « Ici tout commence »

Et aujourd’hui TF1 a dévoilé une partie du casting et on peut dire qu’il y a du lourd, du très lourd.



Vous retrouverez ainsi des personnages connus de DNA comme Clément Rémiens, Vanessa Demouy et Frédéric Diefenthal.

Mais ils ne sont pas seuls puisqu’accompagnés de quelques grandes stars comme Elsa Lunghini, Agustin Galiana, Francis Huster, Azize Diabaté (Les Bracelets rouges et DALS), Catherine Marchal, Terrence Telle (DALS), Bruno Putzulu…

« Ici tout commence » : l’histoire

Pour l’instant c’est un peu le flou même si on sait déjà que l’histoire « se nouera autour de la vie d’une école de gastronomie, autour des questions d’apprentissage et de transmission entre différentes générations »

« Ici tout commence » sera produit par Newen à qui l’ont doit les séries « Demain nous appartient » bien sûr mais aussi « Plus belle la vie ».

