Un si grand soleil en avance : Gérald prêt à dénoncer Portel (résumé + vidéo épisode n°438 du 15 juillet 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Gérald Soriano a des remords ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». Et alors que pour l’instant il n’a pas parlé à la police sur ce qu’il sait au sujet de la mort d’Oleg, Gérald veut dire la vérité…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 438

Gérald Soriana culpabilise. Il se confie à Dylan, il est prêt à dénoncer Portel à la police ! En effet, il sait très bien qu’Oleg était épuisé, il ne tenait plus debout et c’est à cause de ça qu’il a eu son accident et qu’il est mort… Dylan défend Portel, il affirme que son père ne pas prouver que c’est sa faute et lui demande de laisser la police faire son boulot ! Gérald hallucine que son fils réagisse comme ça…

Et alors qu’Eliott essaie de garder le contrôle de la situation, Ève est déterminée à ne plus se faire avoir. Pendant ce temps, les Bastide s’inquiètent de ne plus voir Elisabeth.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

