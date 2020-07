Un si grand soleil en avance : Emmy aveuglée face à Eliott (résumé + vidéo épisode n°428 du 1er juillet 2020)

4.9 ( 7 )



ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Emmy semble très amoureux d’Eliott dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Résultat, la jeune femme est aveuglée par son amour pour lui et ne se rend pas compte qu’il la manipule et l’espionne depuis plusieurs mois…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 428

Emmy fait une déclaration à Eliott. Elle semble sur un petit nuage, très loin d’imaginer ses manigances et le logiciel espion qu’il a installé dans son téléphone… Emmy confie à Eliott qu’il a tout changé dans sa vie depuis qu’elle l’a rencontré et que grâce à lui elle se sent beaucoup plus sûre d’elle.

Et alors que Gary sait où trouver de l’aide, Eliott ne peut s’empêcher de surveiller la concurrence.



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 1er juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

LIENS SPONSORISES