Un si grand soleil en avance : Justine dit tout à Eliott (résumé + vidéo épisode n°447 du 29 juillet 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Justine décide d’aller jouer franc jeu avec Eliott ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle préfère prendre les devants et aller lui parler de son histoire avec sa mère…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 447

Justine décide d’aller parler à Eliott. Elle vient le voir au bar et lui avoue sa relation avec Eve… Eliott lui assure que ça ne le dérange pas que sa mère ait une relation avec une femme, mais que ce soit avec elle oui ! Il lui explique qu’elle sort d’une relation compliquée et qu’il ne veut pas qu’elle l’entraine dans ses plans glauques… Justine lui assure qu’Eve est rare pour elle et qu’elle n’a aucune envie de la partager.

Et alors que Julien a du mal à prendre sur lui, Eliott fait une découverte qui lui reste en travers de la gorge. Pendant ce temps, les affaires reprennent chez L. Cosmétiques.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

