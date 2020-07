Un si grand soleil : Gérald revient sur son témoignage, ce qui vous attend lundi 27 juillet (épisode n°445 en avance)

1 ( 1 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Il n’y aura exceptionnellement pas d’épisode demain, vendredi 24 juillet, de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », pour cause de match de football. Mais si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 445 du lundi 27 juillet, Gérald va finalement revenir sur son témoignage.



Inquiet pour son fils Dylan et pour lui-même, Soriano cède à la pression de Portel et suit les recommandations d’Eliott.



Il affirme donc à Clément Becker avoir menti lors de son premier témoignage. Mais il ne réussit pas à convaincre Becker, qui est convaincu qu’il a peur…

De son côté, Julien vient alerter Elizabeth concernant la campagne de dénigrement contre L Cosmétiques et le zoo. Mais elle refuse de croire que Hugues est derrière tout ça… Julien décide de rentrer dans son jeu en invitant Hugues à dîner !



Et alors que les attaques contre le zoo continuent, Alice décide d’aller parler à Hugues. Mais quand Alice lui donne rendez-vous, il supprime la page Facebook en question. Il lui tient un beau discours et affirme souffrir d’être rejeté par les Bastide. Alice ne le croit pas et pense qu’il s’agit d’un pervers !

Le rapport d’autopsie est clair : Pierre n’est pas mort noyé, il ne s’est pas suicidé et avait des traces de contusions. Becker pense que c’est Portel qui est derrière sa mort…

Rendez-vous lundi 27 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

