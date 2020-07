Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 24 juillet 2020

4.6 ( 11 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 24 juillet 2020 – On est dimanche et comme chaque week-end, on propose aux fans du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » les plus impatients de découvrir ce qui les attend dans les prochaines semaines. L’occasion d’en savoir plus en découvrant les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans deux semaines, Julien va essayer de faire entendre raison à Elizabeth au sujet de Hugues.. Mais ça s’annonce compliqué !

Quant à Eliott, il va commencer à perdre le contrôle tandis qu’Emmy va se poser enfin des questions…



Et le projet bébé de Sofia, Elise et Bilal s’annonce compliqué !

Lundi 20 juillet 2020, épisode 441 : Tandis que Julien remue ciel et terre pour prouver qu’il a raison, Gérald se sortira-t-il du mauvais pas dans lequel il se trouve ? De son côté, Gary veut taper dans l’œil d’une nouvelle personne.

Mardi 21 juillet 2020, épisode 442 : Alors qu’Eliott fait le ménage autour de lui, Élise n’en peut plus de vivre dans le doute. De son côté, Victor est prêt à relever tous les défis. Quant à Ève, cédera-t-elle à une tentation inattendue ?

Mercredi 22 juillet 2020, épisode 443 : Alors qu’Emmy a un mauvais pressentiment, Bilal se persuade qu’il ne fera pas deux fois les mêmes erreurs. De son côté, Sofia n’est pas la plus douée pour garder un secret…

Jeudi 23 juillet 2020, épisode 444 : Alors que Julien doit faire face à une situation de crise, Alice est elle-même victime de médisance. Eliott, de son côté, semble perdre le contrôle de la situation.

Vendredi 24 juillet 2020 : pas d’épisode (finale Coupe de France de football)

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 6 au 10 juillet 2020 en cliquant ICI

du 13 au 17 juillet 2020 en cliquant ICI

