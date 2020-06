Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 10 juillet 2020

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 10 juillet 2020 – Le week-end touche à sa fin et vous êtes peut être impatient de savoir ce qui vous attend prochainement dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on vous propose d’en savoir plus en découvrant les nouveaux résumés spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020.

ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Dans deux semaines, alors que Virgile va finalement enfin reprendre goût à la vie et faire des projets, Davia va tomber de haut en apprenant la vérité… Quant à Eve, son fils Eliott la déçoit encore une fois !

Et Victor va se lancer un nouveau défi.



Lundi 6 juillet 2020, épisode 431 : Tandis que Davia va enfin connaître toute la vérité, Ève est lucide sur les activités de son fils. Pendant ce temps, Dylan et son père reçoivent une proposition qu’ils ne peuvent pas refuser…

Mardi 7 juillet 2020, épisode 432 : Alors que Gary encourage son ami à voir le bon côté des choses, Virgile sera-t-il prêt à tout accepter pour oublier le passé ? De son côté, Davia a le cœur lourd.

Mercredi 8 juillet 2020, épisode 433 : Alors qu’Eliott ne supporte pas qu’on lui fasse la morale, Davia est-elle définitivement en sécurité ? De son côté, Ève, se sentant flouée par la vie, prend des décisions radicales.

Jeudi 9 juillet 2020, épisode 434 : Tandis que Victor relève un nouveau défi et craint de ne pas être à la hauteur, Gary se sent trahi par un ami de longue date. Virgile, de son côté, commence à faire des projets.

Vendredi 10 juillet 2020, épisode 435 : Pendant que Davia préfère prendre son temps, Ève veut tout savoir de ce qui l’attend. De son côté, Dylan est inquiet de ses conditions de travail et de celles de ses collègues.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 22 au 26 juin 2020 INDISPONIBLES

du 29 juin au 3 juillet 2020 en cliquant ICI

