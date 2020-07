5 choses à savoir sur « Boule et Bill », le film diffusé par France 2 ce soir

4.4 ( 7 )



Le film « Boule et Bill » d’Alexandre Charlot et Franck Magnier est en mode rediffusion ce soir sur France 2. Rendez-vous sur la chaîne dès 21h05 ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de France.TV.



Au casting Franck Dubosc, Marina Foïs, Charles Crombez, Manu Payet (voix de Bill, le chien) et Sara Giraudeau (voix de Caroline, la tortue).

« Boule et Bill » : histoire, résumé, synopsis

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s’assemble : c’est le coup de foudre.

Pour Boule et Bill, c’est le début d’une grande amitié. Pour les parents, c’est le début des ennuis… Et c’est parti pour une grande aventure en famille !



5 choses à savoir sur « Boule et Bill »

– Démonté par la critique, le film a tout de même convaincu 2 millions de spectateurs dans les salles française. Un succès qui a permis au film d’avoir une suite 5 ans plus tard.

– S’il connaissait bien sûr les personnages « Boule et Bill », Franck Dubosc n’avait jamais lu d’album avant que le rôle ne lui soit proposé

– Il s’agit de la toute première adaptation au cinéma de la célèbre bande dessinée éponyme de Jean Roba

– Au départ Marina Foïs avait été choisie pour être la voix de Caroline (la tortue, ndrl). Elle a finalement opté pour le rôle de Carine Roba, la maman de Boule

– Le tournage s’est déroulé à Paris, à Bruxelles et au Luxembourg.

Bande-annonce

On finit comme toujours avec les images et la bande-annonce officielle du film

« Boule et Bill » à voir ou à revoir ce soir sur France 2 et France.TV

