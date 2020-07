Une scène de « 2012 » de Roland Emmerich retirée du film de TF1 ce soir…

4.5 ( 8 )



Annonces





« 2012 » de Roland Emmerich est au programme TV de votre soirée du dimanche 5 juillet 2020. Dans les rôles principaux on retrouve John Cusack (Jackson Curtis), Chiwetel Ejiofor (Adrian Helmsley), Amanda Peet (Kate Curtis) ou bien encore Thandie Newton (Laura Wilson).



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





À voir ou à revoir dès 21h05 sur TF1 ou depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de TF1.fr.

« 2012 » de Roland Emmerich : résumé, histoire, synopsis

Selon les Mayas, le monde devrait prendre fin en 2012. De même, tous les spécialistes pensent également qu’à cette date, tout cessera. Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, plusieurs séismes se produisent et la ville de Los Angeles est complètement détruite. Comme des millions de personnes, Jackson Curtis, romancier, et les siens tentent de fuir. Avec pour seule arme l’espoir et la rage de vivre par-dessus tout, ils vont affronter les éléments qui se déchaînent…

Une scène « 2012 » de Roland Emmerich retirée du film !

Le saviez-vous ? : Une scène du film a été retirée, celle où l’on pouvait voir la Mecque balayé par un Tsunami.



Annonces





Dans le scénario original le président des USA devait être une femme. Mais c’est finalement Danny Glover qui héritera du rôle.

Pourquoi cette date de 2012 ? Et bien parce qu’à en croire le peuple maya, la fin du monde était prévue pour le 21 décembre 2012.

Bande-annonce vidéo

Découvrez maintenant la bande-annonce de votre film…

Le film de « 2012 » de Roland Emmerich (4 631 838 spectateurs) est à voir ce soir sur TF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés