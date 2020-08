« The Voice Kids » vidéo du 22 août : le pétillant et talentueux Jody

4.5 ( 11 )



Annonces





« The Voice Kids » vidéo du 22 août 2020. Cette première soirée de la nouvelle saison « The Voice Kids » nous a permis de découvrir de jeunes talents très prometteurs. Après l’incroyable timbre de voix de Jérémy, découvrez le pétillant et talentueux Jody.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Particulièrement à l’aise sur scène comme en coulisses, ce jeune garçon de 13 ans est originaire de la Réunion. Mais ce n’est pas que pour son talent qu’il a marqué les téléspectateurs. Véritable showman, son charisme, son dynamisme et sa personnalité ont fait le reste…

« The Voice Kids » vidéo du 22 août : Jody

Avec « Histoire éternelle » de Lucie Dolène (B.O de La Belle et la bête), il a mis tout le monde d’accord.

Jody, un jeune talent qui aime la scène, la lumière, les paillettes. Et depuis qu’il prend des cours, il ne cesse de chanter partout, tout le temps. Pour lui « The Voice Kids » est une consécration, l’aboutissement de tout son travail.



Annonces





Mais le mieux est de l’écouter… et vous allez être scotchés !

Retrouvez les replays, les extraits et les bonus de The Voice Kids sur MYTF1

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés