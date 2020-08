« Candice Renoir » du 28 août 2020 : un épisode inédit de la saison 8 ce soir sur France 2

5 ( 5 )



« Candice Renoir » du 28 Août 2020. Retour de la saison 8 inédite de « Candice Renoir » ce soir sur France 2. Une saison interrompue en mai dernier pour cause de Covid-19. Mais ce soir elle revient pour mener ses enquêtes dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur France.TV.



L’occasion de retrouver les aventures de cette commandant de police aux méthodes peu conventionnelles…

« Candice Renoir » du 28 Août 2020 : votre épisode inédit de la saison 8

Le titre de cet épisode : « Tout vient à point à qui sait attendre ». Et avec en guests : Anne Decis, Charlotte Gaccio, Mathieu Séraphine, Julie-Anne Roth, Didier Bénureau.

Le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années a été retrouvé dans une carrière, avec des traces de strangulation autour du cou. Mais ce qui intéresse Candice, ce sont ses blessures au visage et derrière la tête. Elle reconnaît dans cette forme caractéristique les crampons d’une chaussure de foot. Vu le nombre de fois que cette même constellation a crotté sa maison, elle ne l’a pas oubliée ! L’enquête plonge l’équipe au cœur des destins tragiques de jeunes migrants isolés, et aussi parfois de ceux qui les aident. Rivalité, trafics mensonges pour survivre, ou mauvaises rencontres surgies du passé ? En privé, Candice qui a bien oeuvré pour oublier Antoine, ne sait plus quoi faire du charmant pompier dont elle s’est rapprochée…



Notez que cet inédit sera suivi dès 22h00 d’un épisode en rediffusion de la saison 7 « L’enfer est pavé de bonnes intentions ».

