« Bull » du 28 Août 2020 : deux épisodes de la saison 4 ce soir sur M6

« Bull » du 28 Août 2020. La saison 4 inédite de « Bull » se poursuit ce soir sur M6 dès 21h05. Rendez-vous également en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Au programme ce soir les épisodes 3 et 4 « Une erreur à réparer » et « Pères et filles »

« Bull » du 28 Août 2020 : les deux épisodes inédits de la saison 4

Voici le résumé de vos deux épisodes inédits…

Saison 4 – épisode 3 : Une erreur à réparer

Chunk défend un trafiquant de drogue, condamné pour triple homicide, qui demande un nouveau procès du fait de nouveaux éléments. Il apprend que Benny était l’assistant du procureur à l’époque, ce qui va être un atout.



Saison 4 – épisode 4 : Pères et filles

Bull aide Sadie Washington, une riche et célèbre influenceuse, qui poursuit son père pour mettre fin à sa tutelle sur son empire due à sa dépression. Chunk apprend, de sa fille, une nouvelle qui met à mal leur relation fusionnelle.

Notez que ces deux épisodes seront suivis de 5 épisodes en rediffusion à partir de 22h50.

« Bull » revient ce soir dès 21h05 sur M6 et 6Play.

