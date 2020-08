« Cauchemar en cuisine » du 13 août 2020 : ce soir sur M6, direction Montpellier

5 ( 7 )



« Cauchemar en cuisine » du 13 août 2020. Et oui ce soir sur M6 c’est « Cauchemar en cuisine » avec le chef Philippe Etchebest en mode rediffusion. La série « Les copains d’abord » a en effet été déprogrammée faute d’audience.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou, selon votre choix, en replay et/ou en streaming vidéo sur 6Play.

« Cauchemar en cuisine » du 13 Août 2020 : dans l’émission de ce soir

C’est à Montpellier, dans l’Hérault, que Fatiha et Adel ont demandé à Philippe Etchebest d’intervenir pour les aider à sauver leur restaurant.

Propriétaires d’un grand établissement, bien situé au cœur d’une pépinière d’entreprises, ils sont aujourd’hui au bord de la faillite mais ne savent pas pourquoi. Pourtant, il n’a pas fallu longtemps au chef pour que les problèmes jaillissent sous ses yeux : chantilly périmée, mauvaise organisation, problème de communication… rien ne va plus dans ce restaurant. Adel n’est pas du métier et, vu l’état de sa cuisine, il ne peut pas le cacher même si son caractère bien trempé l’empêche de l’admettre ! Et pour ne rien arranger, côté salle, Fatiha a elle aussi de grosses lacunes. Et malgré leurs 44 ans de vie commune, les relations entre Fatiha et Adel sont extrêmement tendues…



Philippe Etchebest va devoir donc une nouvelle fois relever un défi bien plus compliqué qu’il n’y paraît !

Juste après, deux autres numéros :

22:55 – Cauchemar en cuisine : Écuisses

00:40 – Cauchemar en cuisine : Peyruis

