« Les secrets » avec Claire Keim : vos épisodes de ce jeudi 13 août 2020

« Les secrets » avec Claire Keim est en mode rediffusion ce soir sur France 3. La chaîne rediffusion en effet dès 21h05 cette mini-série de 3X52 minutes portée par Claire Keim, Marie Bunel, Samuel Jouy, Yann Trégouët, Camille Aguilar ou bien encore Anne Caillon.



« Les secrets » : histoire, résumé, synopsis

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment, la vie leur appartient. Jusqu’au drame.

Un matin, le corps d’Alex est retrouvé en bas d’une falaise. L’enquête conclut à un suicide. La vie de Sarah s’écroule.

De retour à Lyon, Sarah, pétrie de chagrin, ne comprend toujours pas ce qui a poussé son mari à commettre l’irréparable.



Jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre qui vient d’Ardèche. Une lettre d’amour passionnée d’une inconnue, Inès, adressée à son mari.

Sarah prend alors une décision : il faut qu’elle retrouve cette femme. C’est peut-être sa seule chance d’obtenir les réponses aux questions qui l’obsèdent

Résumé des épisodes

Épisode 1

Alex et Sarah forment un couple comblé. Ils sont jeunes, beaux, parents d’un petit Paul et l’avenir leur appartient. Jusqu’au drame. Un matin, le corps d’Alex est retrouvé en bas d’une falaise. L’enquête conclut au suicide. Sarah est effondrée, elle ne comprend pas. Qu’est-ce qui a pu pousser son mari à se tuer ? Puis elle reçoit une lettre d’amour d’une inconnue, Inès, adressée à Alex…

Épisode 2

Sarah continue sa quête de la vérité. Qui est cette Inès ? Depuis quand Alex et elle étaient-ils amants ? Alors que Sarah mène son enquête auprès de la famille de son mari, elle découvre d’autres lettres enflammées envoyées par Inès. Des lettres qui contiennent des indices lui permettant, enfin, d’identifier la jeune femme. Elle s’appelle Inès Paoli. Et il s’avère qu’elle est décédée dans un incendie criminel vingt ans auparavant, comme toute sa famille. Le mystère s’épaissit…

Épisode 3

Paul a disparu. Fugue ? Enlèvement ? On retrouve le corps de Justine : elle a été frappée violemment à l’arrière du crâne. Que savait-elle ? Sarah reçoit un appel des ravisseurs : Paul a effectivement été enlevé, il lui sera rendu si elle abandonne l’enquête et repart pour Paris. Il semble de plus en plus évident que tous les événements récents ainsi que la mort d’Alex sont liés à l’incendie qui a décimé la famille Paoli…

Les secrets : Vidéo

Tout de suite une petite vidéo du tournage captée par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

