Un si grand soleil : Lucille couche avec Enzo, Hugues prêt à tuer Arthur, ce qui vous attend lundi 17 août (épisode n°459 en avance)

4.5 ( 8 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous voulez déjà savoir ce qui vous atte,d dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 459 du lundi 17 août, Lucille a passé la nuit avec Enzo !…



Annonces



Annonces

Mais si Enzo semble déjà sous le charme de Lucille et regarde ses comptes sur les réseaux sociaux, ce n’est pas le cas de la jeune femme…



Annonces



Annonces



Annonces





Lucille se montre distante alors qu’au lycée, Inès se confie à Anissa. Elle ne comprend pas l’attitude d’Enzo mais pense que leur couple se porte bien quand même. Inès finit par s’excuser auprès d’Enzo, qui se montre plutôt détaché… Et pour cause, il ne pense qu’à Lucille !

Inès se confie à Enric, qui lui parle de la fermeture des lycées pour cause d’épidémie de coronavirus.



Annonces





De son côté, Arthur se fait piéger par Hugues, il continue de tchatter avec Carlotta34 sans se douter qu’il est derrière ce pseudo… Arthur prévoit de rencontrer l’adolescente et se confie à sa soeur, Manon.

Julien appelle Garance pour l’informer que Hugues a accepté le divorce. Mais, pessimiste, Garance le met en garde : elle pense que Hugues ne va pas lâcher si facilement et qu’il va tenter d’atteindre Elisabeth en s’en prenant à ses proches ! Garance conseille à Julien d’assurer la protection de toute sa famille…

Arthur se rend au rendez-vous et Hugues sort son arme ! Il le menace et l’entraine d’en la forêt, où il lui fait creuser un trou… Il affirme qu’il veut prendre à Elisabeth ce qu’elle a de plus précieux : ses petits enfants ! Mais grâce à Manon, Alice et Julien arrivent à trouver le lieu du rendez-vous et s’y rendent… Arriveront-ils à temps ?

Rendez-vous lundi 17 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés