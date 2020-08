Demain nous appartient en avance : Laura dit adieu à Luke (résumé + vidéo épisode 722 DNA du 3 août 2020)

4.5 ( 10 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 722 du lundi 3 août 2020 – La situation de Laura devient critique et le compte à rebours est lancé ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle est au plus mal et appelle Luke pour lui dire au revoir…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 722

La température de Laura est remontée. La jeune fille est au plus mal. Sa mère adoptive commence à être très inquiète et prend conscience que Laura est entrain de mourir. Cependant le père de Laura refuse de voir la vérité en face et il est pour lui hors de question de l’emmener à l’hôpital. Il ne le sait pas mais Laura vit ses derniers instants… Elle utilise le peu de force qu’il lui reste pour appeler Luke et lui livrer ses dernières paroles.

Et ne sachant plus quoi penser d’Ulysse, Amanda demande conseil à Maxime. Manon et Timothée luttent contre une décision de lycée, au risque de s’attirer les foudres de leurs camarades.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 722 du 3 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1.

