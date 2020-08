Plus belle la vie : ce soir, les Merle partent avec Léon (résumé + vidéo de l’épisode 4076 PBLV du 3 août 2020)

4.9 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4076 du lundi 3 août 2020 – Les Merle semblent avoir remporté la bataille ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, ils prennent la fuite avec le petit Léon, qui va s’évaporer dans la nature, au grand désespoir de Nathan et Luna qui y assistent, impuissants…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4076

Leo et les amis de Barbara doivent faire vite, car ils n’ont pas retrouvé Pauline, et les Merle veulent quitter Marseille avec Léon. Luna essaie de raisonner Cécile, en vain. Pendant ce temps, Léo veut convaincre Boher de lui donner le portable de Barbara, sous scellés au commissariat. Nathan ne peut se résoudre à voir partir les Merle, et se met en travers de leur route, mais Léo, résigné, lui demande de se pousser. Sur la route, les Merle reçoivent un message de Pauline qui les menace…

Estelle pense que Vitreuil va se dénoncer après ses aveux, mais elle déchante quand la vielle dame lui apprend sèchement qu’elle n’en a pas l’intention. Elle a engagé un avocat pour défendre Clémentine, c’est tout ce qu’elle fera. Estelle se sent obligée de tout raconter à Abdel…



Alex et Ariane s’échangent par hasard leurs portables. Ariane reçoit le coup de fil d’un patient apeuré tandis que c’est Isabelle, la sœur d’Alex qui décroche l’appel sur le portable d’Ariane et prend les infos de son indic…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4076 du 3 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

