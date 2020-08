« Demain nous appartient » en avance : Lou est au plus mal, une alliance improbable… ce qui vous attend la semaine prochaine dans DNA (résumés du 17 au 21 août)

4.9 ( 14 )



« Demain nous appartient » en avance : résumés et spoilers DNA. Et voilà c’est le début du week-end. Et comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir un peu plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ».



Et cette semaine s’annonce compliquée pour Lou…

« Demain nous appartient » en avance : résumés et spoilers DNA du 17 au 21 Août 2020

Lundi 17 Août 2020, épisode 732 : Après avoir vu son plan échouer, Lou est au plus mal. Contre toute attente, Karim et Victor décident de s’allier. Georges ne comprend pas pourquoi Rémy reste vivre à la coloc. William et Samuel font une farce à Marianne.



Mardi 18 Août 2020, épisode 733 : Timothée soupçonne Lou et son père de lui cacher quelque chose. Au commissariat, Sara confie à Karim une information qui pourrait lui être très utile. Marianne fouille l’hôpital de fond en comble à la recherche d’un objet cher à son coeur. Georges oeuvre en faveur de Rémy en vantant ses mérites auprès de Soraya.

Mercredi 19 Août 2020, épisode 734 : Lou s’inquiète après avoir découvert que Victor possède une arme à feu. Aurore interroge Karim, qui est obligé de lui avouer la vérité sur Chemsa. Amanda se sent prête à passer un nouveau cap avec Ulysse. Dans la famille Delcourt, le prénom du futur bébé fait débat.

Jeudi 20 Août 2020, épisode 735 : La police a fait une découverte dans le port qui pourrait compromettre le plan de Karim. Sara lui prête main forte en acceptant de faire disparaitre des documents. Amanda ne parvient pas à répondre aux élans de tendresse d’Ulysse. Chez les Moréno, le retour de Laura n’est pas au goût de tout le monde.

Vendredi 21 Août 2020, épisode 736 : Karim craque et fait part de son dilemme à Chemsa. Cette dernière, très affectée par ses aveux, lui dit qu’elle est prête à tout pour l’aider. André insiste pour choisir le nom du bébé, au grand désarroi d’Alex et Chloé. Laura angoisse à l’idée de passer la journée seule et demande à Luke de lui tenir compagnie.

DNA VIDEO résumé de la semaine précédente

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

« Demain nous appartient » revient ce lundi 17 Août dès 19h15 sur TF1 et comme toujours sur MYTF1 pour voir ou revoir les épisodes en replay gratuit durant 7 jours.

