Demain nous appartient en avance : Lou se fait piéger par Eric ! (résumé + vidéo épisode 731 DNA du 14 août 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 731 du vendredi 14 août 2020 – Alors que Lou se prépare à partir avec Nina, elle va faire une lourde erreur ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, elle va confier la petite Nina à Eric, le garde du corps, qui en réalité est un complice de Rayane et se prépare à kidnapper Nina !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 731

Eric, l’homme de confiance de Victor qui assure la sécurité de Nina, serait en réalité un complice de la bande du frère de Chemsa… Lou n’en a bien évidemment aucune idée. Elle vient d’ailleurs de laisser la garde de Nina à Eric. Lou ne le sait pas encore mais le garde du corps va pouvoir enclencher son plan pour kidnapper Nina !

De son côté, Chemsa a de plus en plus de mal à garder son calme face à la situation. Pour mener à bien son plan, Lou doit d’abord convaincre Timothée… Une tâche plus périlleuse qu’il n’y parait. Et lorsque Marianne découvre sa surprise, sa réaction prend tout le monde de court.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 731 du 14 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

