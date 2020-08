Plus belle la vie : ce soir, Kévin fait une découverte importante (résumé + vidéo de l’épisode 4085 PBLV du 14 août 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4085 du vendredi 14 août 2020 – Kévin va faire une découverte capitale ce soir dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’avec Jean-Paul ils recherchent toujours l’arme du crime, c’est Kévin qui va finalement avoir la bonne idée et trouver une preuve importante !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4085

Patrick remercie Babeth de lui avoir sauvé la vie, mais elle douche ses derniers espoirs. Elle ne veut plus être en couple avec lui. Kevin décide de ne pas balancer Emilie. Laetitia rapporte à son fils que Melmont était quelqu’un de maniaque sauf avec ses plantes où elle retrouvait souvent de la terre au sol. Un détail qui n’échappe pas à Kevin. Pendant qu’Ariane trouve du réconfort auprès d’Irina, Babeth vient poser ses valises chez Luna et lui annonce son divorce…

Même si Clément a signé l’autorisation pour le reportage, Antoine veut s’émanciper et ne plus voir son père. Théo tente d’apaiser la colère de son frère. Coralie et Théo plaisantent sur le butin retrouvé mais Tom entend toute la conversation. Désormais tout le groupe est au courant, et les ados rêvent de cet argent…



Alors que Delphine et Franck sont très proches, ils sont surpris par Coralie et Blanche. Cette dernière est bien obligée de dire la vérité à Franck…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4085 du 14 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

