Demain nous appartient spoilers : Chemsa entre la vie et la mort, Nina s’échappe, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 31 août au 4 septembre)

4.7 ( 12 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 31 août au 4 septembre 2020 – Le week-end commence et comme tous les samedis, Stars-Actu.fr propose aux fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Annonces



Annonces

Et alors que Lou a finalement tiré sur Chemsa, elle va être rongée par les remords la semaine prochaine !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Chemsa est hospitalisée, entre la vie et la mort… Et Lou s’en veut d’avoir choisi de la sacrifier pour sauver Nina. La petite fille va quant à elle réussir à s’échapper pendant une absence de son ravisseur. Ses parents vont-ils enfin la retrouver ?

De son côté, Soraya se pose des questions concernant Rémy et le soupçonne de vouloir la séparer de Thomas. Mais réussira-t-elle à le démasquer ?



Annonces





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 31 août au 4 septembre 2020

Lundi 31 août (épisode 742) : Lou est rongée par le remords et souhaiterait s’excuser de son choix. Aurore, de son côté, commence à comprendre que Karim lui cache quelque chose de grave. Soraya questionne Rémy pour savoir si c’est lui qui a essayé de saboter sa relation avec Thomas. Fatigué des piques de Gabriel, Arthur prétend s’être filmé avec Sofia… sans soupçonner les répercussions que ses vantardises vont provoquer.

Mardi 1er septembre (épisode 743) : A cause de ses mensonges, Aurore décide de ne plus faire confiance à Karim. Lou prend une décision courageuse alors que Victor et Karim tentent de l’en dissuader. Arthur se retrouve dépassé par son mensonge, qui commence à prendre beaucoup trop d’ampleur. Rémy parvient de nouveau à sortir indemne de ses manœuvres, quitte à ce que Georges en paie les conséquences.

Mercredi 2 septembre (épisode 744) : Aurore et Georges sont de plus en plus intrigués des éléments de l’enquête qui ne coïncident pas, alors que, de son côté, Karim a une nouvelle piste. Sofia, prostrée, ne veut plus sortir de chez elle. Alex en a assez de toujours rater les mouvements du bébé de Chloé : le couple s’essaie alors à l’haptonomie.

Jeudi 3 septembre (épisode 745) : Aurore décide de confronter Karim à tous ses mensonges. Se sentant acculé, Karim décide de tout lui avouer, sans savoir comment la capitaine va réagir. Chloé perd les eaux ! Clémentine essaie de convaincre Fred de l’engager comme coach.

Vendredi 4 septembre (épisode 746) : Aurore joint les forces du commissariat aux ressources de Sara pour aider Karim à sortir de son calvaire. Alors qu’elle vient de s’assurer une place à la salle de sport, Clémentine se heurte déjà à l’arrivée d’un nouveau coach. Les Delcourt sont aux anges, sauf Alex.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 24 au 28 août

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés