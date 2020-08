Audiences TV prime 28 Août 2020 : retour gagnant pour « Koh-Lanta » large leader !

4.6 ( 12 )



Annonces





Audiences TV prime 28 Août 2020. Hier soir début de la nouvelle saison de « Koh-Lanta » baptisée « Koh-Lanta : les 4 terres ». 4 équipes, 4 grandes régions et déjà une éliminée (voir ICI).



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Et on peut dire que ça commence sur les chapeaux de roue pour TF1. Pour ce premier rendez-vous 5.6 millions de personnes ont répondu à l’appel soit 31% du public présent devant son poste de télévision. C’est l’air de rien 1 million de plus que le lancement de la saison précédente et c’est surtout le meilleur lancement du programme depuis mars 2017.

Notez d’excellentes performances sur cibles avec notamment :



Annonces





– 44% de pda auprès des FRDA-50ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats)

– 65% auprès des 4-14 ans

– 57% auprès des 15-24 ans

– 55% auprès des 15-34 ans

#Audiences #TF1 Retour plébiscité pour "#KohLanta les 4 Terres"

Large #leader sur l’ens de la soirée

Meilleur lancement depuis mars 2017 📌 5.7M de tvsp ✅ 44% PdA FRDA-50a

✅ 65% PdA 4-14

✅ 57% PdA 15-24

✅ 55% PdA 15-34 RDV Ve prochain avec @DenisBrogniart 21h05 @TF1 pic.twitter.com/qRM36HSSwG — TF1 Pro (@TF1Pro) August 29, 2020

Audiences TV prime 28 Août 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec le retour de la saison 8 de « Candice Renoir ». 3.79 millions de fans soit 18,2% des téléspectateurs pour les deux épisodes du jour.

M6 complète le podium avec la suite de la saison 4 de série « Bull » 2.03 millions d’inconditionnels étaient au rendez-vous pour 9.7% de part de marché (moyenne des deux premiers épisodes).

Toujours un beau succès pour France 5 avec sa série documentaire « Les routes de l’impossible ». Les deux premiers numéros ont convaincu 1.10 million de Français (pda 5.2%)

Quant au best-of de l’émission de France 3 « La boîte à secrets » il n’a ému que 962.000 téléspectateurs (pda 5.2%)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés