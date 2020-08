EXCLU Plus belle la vie : Stan se dénonce, Léo suspendu, Laetitia heureuse (infos PBLV )

4.9 ( 10 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 18 septembre L’enquête sur la mort de Melmont toucherait-elle enfin à la sa fin dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ? Si vous êtes fan de la série et impatient de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, quelqu’un va finalement se dénoncer à la police !

Il s’agit de Stan Mercier, qui va aller se dénoncer auprès d’Ariane. Alex Melmont prescrivait des médicaments à Stan, le détruisant et l’humiliant constamment… Ariane décide de ne pas en parler à ses collègues, elle pense que Stan est une victime d’Alex et qu’il ne mérite pas la prison…



Mais Stan est rongé par les remords et même si Sabrina ne croit pas qu’il soit vraiment coupable, Stan va finalement retourner voir la police pour se dénoncer. Eric trouve l’histoire bizarre et reste septique mais Revel décide de boucler l’affaire. Et Stan a des circonstances atténuantes, c’est Abdel qui va le défendre.

De son côté, Léo est dans de sales draps. Il a insulté Revel, qui a décidé de s’en servir contre lui. Xavier fait chanter Barbara afin qu’elle l’aide à faire tomber Helena, qui a des sociétés écrans ! Barbara n’a pas d’autre choix que d’accepter mais pour lui mettre la pression, Revel suspend Léo…

Laetitia s’ouvre enfin à Sébastien et ils démarrent une véritable relation. Ariane est heureuse pour eux et ils partent même en week-end en amoureux… Laetitia semble enfin heureuse.

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 31 août sur France 3

Revel est persuadé que Patrick est coupable et il ne manque pas grand-chose pour le faire tomber. Kevin qui est toujours inquiet pour Laetitia, cherche des preuves à charge au commissariat. Stan a des hallucinations et voit Melmont, il est persuadé de l’avoir tué et le dit à Sabrina. Cette dernière ne croit pas en sa culpabilité et se souvient de leur rencontre où Stan s’est jeté à l’eau pour récupérer le portable de sa belle.

Barbara qui était venue présenter sa démission à Helena, se retrouve à lui préparer une banane flambée pour la déstresser. César arrive à ce moment et hallucine en voyant Barbara en cuisine. En aparté, il joue Franc jeu avec elle, il a compris pour elle et Chris. Barbara décide de garder son travail mais pose ses conditions à Chris…

Alors que Samia est en plein discours au conseil municipal, la vidéo de son EVJF est projetée. Lougane qui est furieux demande à Samia de réparer ses bêtises, sinon elle en paiera les conséquences…

