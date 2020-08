Demain nous appartient spoilers : Chloé accouche, Chemsa en danger, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 24 au 28 août)

4.7 ( 14 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 24 au 28 août 2020 – C’est le début du week-end et comme chaque samedi, Stars-Actu.fr propose aux fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine avec les spoilers.



Annonces



Annonces

Et ça s’annonce toujours compliqué pour Karim, Chemsea et Lou !



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, Nina est toujours enlevée et Karim ne sait plus quoi faire… Il va alors tenter un coup de poker : demander à Chemsa d’aller voir son frère pour lui demander de libérer Nina ! La jeune femme accepte mais est morte de trouille…

Et Aurore va finalement découvrir que Karim et Sara mentent et lui cachent quelque chose !



Annonces





Quant à Chloé, elle va donner naissance à son troisième enfant, une petite fille. Mais l’accouchement s’annonce épique…

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 24 au 28 août 2020

Lundi 24 août (épisode 737) : Bien que l’idée lui glace le sang, Chemsa accepte de rendre un service à Karim. Pendant ce temps, William s’inquiète pour la santé mentale de Lou, il redoute qu’elle fasse une bêtise… Chloé panique : elle est prise de contractions et Alex est parti à Toulon en oubliant son téléphone. Ulysse, quant à lui, voudrait faire découvrir l’une de ses passions à Amanda : l’Urbex.

Mardi 25 août (épisode 738) : Aurore se rend compte que Sara lui dissimule des informations concernant une victime retrouvée dans le port. Pendant ce temps, Timothée craque et avoue tout ce qu’il sait à Manon. Alex se précipite en direction de Sète quand il apprend que Chloé est à l’hôpital, alors qu’elle bataille contre André, bien résolu à assister à l’accouchement. Amanda et Ulysse se préparent pour une virée d’Urbex qui ne se passera pas comme prévu.

Mercredi 26 août (épisode 739) : Aurore confronte Karim et Sara à leurs mensonges. Un peu plus tard, Chemsa fait des retrouvailles glaçantes. Arthur est anxieux de montrer sa dernière acquisition à Sofia. Soraya, Noor et Rémy passent du bon temps ensemble, mais le malaise entre eux est tout de même palpable.

Jeudi 27 août (épisode 740) : Victor presse Karim d’agir, mais ce dernier refuse d’obéir à son chantage. Pourtant, lui-même ne sait pas combien de temps il arrivera encore à tenir… Laura se révèle être une aide précieuse lors des interventions de Sylvain. Gabriel charrie Arthur sur ses habitudes de petit couple plan-plan, ce qui donne une idée à l’adolescent.

Vendredi 28 août (épisode 741) : Karim doit emmener Chemsa en urgence à l’hôpital… Lou, qui découvre tout ce qui lui a caché Karim, prend une décision radicale. Rémy déclare de nouveau sa flamme à Soraya, convaincu qu’elle y répondra favorablement. De son côté, Betty est persuadée que Laura essaie de lui voler son père.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 17 au 21 août

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.7 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note

Liens sponsorisés