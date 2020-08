« Des racines et des ailes » du 26 août 2020 : ce soir « Mon village en Aveyron »

4.5 ( 8 )



« Des racines et des ailes » du 26 Août 2020. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro en rediffusion du magazine « Des racines et des ailes ». Ce soir, dans le ce cadre sa collection « Passion patrimoine », (re)découvrez « Mon village en Aveyron ». Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



« Des racines et des ailes » du 26 août 2020 : présentation, sommaire, reportages

L’Aveyron est un département qui fut longtemps un axe de passage entre le Nord de la France et la Méditerranée. Aujourd’hui, des passionnés se battent pour faire vivre et redynamiser leurs villages. A Argence-en-Aubrac, Muriel Vabret, vétérinaire, s’est investie avec son association pour créer des jardins partagés. Dans le Lévézou, à Caplongue, Jean-Marc Déjean, agriculteur, a fait de son café familial un lieu associatif où, à la belle saison, les concerts débordent sur la place du village. Sur le haut plateau de l’Aubrac, des villages se sont regroupés en communauté de communes pour faire revenir des habitants. Enfin, à Flagnac, les habitants se mobilisent chaque été pour le spectacle «Hier un Village».

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre soirée tel que proposée lors de sa première diffusion en clair, c’était en décembre 2019.



Envie d’en voir plus ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 3 pour « Des racines et des ailes » avec Carole Gaessler.

