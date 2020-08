Plus belle la vie : ce soir, Abdel ment à Alison (résumé + vidéo de l’épisode 4093 PBLV du 26 août 2020)

5 ( 1 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4093 du mercredi 26 août 2020 – Alison et Abdel vont avoir une explication ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Alison demande à Abdel s’il savait pour le trafic d’organes qui a permis sa greffe… Abdel lui ment et lui reproche d’avoir balancé Elsa !



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4093

Face à Kevin, Laetitia essaye de donner le change mais il voit bien qu’elle n’est pas dans son état normal depuis qu’elle est rentrée de chez Ariane. Cette dernière qui visionne les vidéos, voit très clairement Melmont manipuler Babeth pour l’éloigner de Patrick. Elle apprend aussi d’autre part qu’Emilie a donné un faux alibi à Patrick. De son côté, Abdel ne fait plus confiance à Alison et ne veut pas lui expliquer davantage sur ce qu’il a fait pour rattraper avec les choses avec Melmont…

A l’entretien, Barbara se vend au maximum face à Helena. De l’autre côté, Estelle booste Francesco. Sur le port, Barbara rencontre Chris, un bel homme qui lui parle de ses aventures dans le monde et qui lui propose même une randonnée. L’après-midi dans les calanques se passe à merveille…



Annonces





Samia est plongée dans la politique avec Barrault qui lui met des bâtons dans les roues. Cependant elle adore la soirée et le spectacle des filles…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4093 du 26 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés