Mort de l’acteur Chadwick Boseman (Black Panther) à l’âge de 43 ans

Terrible nouvelle en ce week-end avec l’annonce de la mort de l’acteur Chadwick Boseman à l’âge de 43 ans. S’il avait été révélé par son rôle de Jackie Robinson dans le film « 42 » puis celui de James Brown dans le film « Get on Up », son arrivée au sein de l’univers Marvel lui avait offert une consécration internationale.



Au sein de l’univers cinématographique Marvel, il était BLACK PANTER. Un costume qu’il endossera pour la première fois dans « Captain America: Civil War »(2016), dans son propre film « Black Panther » (2018), puis dans « Avengers: Infinity War » (2018) et « Avengers: Endgame » (2019).

Avec ce rôle Chadwick Boseman était devenu le premier super-héros noir à avoir droit pour lui tout seul à un film de la franchise Marvel…



Chadwick Boseman est décédé l’âge de 43 ans des suites d’un cancer

Selon plusieurs médias américains l’acteur est décédé des suites d’un cancer du colon hier, vendredi 28 août 2020, à Los Angeles (Californie).

« Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière (…) Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille » sont quelques-uns des mots publiés par ses proches sur les réseaux sociaux.

