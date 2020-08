« FIFTY/FIFTY » : le spectacle de Franck Dubosc est diffusé ce soir sur TF1

5 ( 7 )

« FIFTY/FIFTY », le spectacle de Franck Dubosc, est rediffusé ce soir sur TF1 à partir de 21h05. À voir également en live et streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés. Un spectacle qui a été capté depuis la célèbre salle Pleyel de Paris.



« FIFTY/FIFTY » : le spectacle de Franck Dubosc en quelques mots

Après une première tournée triomphale en France, en Belgique, en Suisse et au Québec, suivie de quinze représentations exceptionnelles au Palais des Sports de Paris, Franck Dubosc a investi la scène de la Salle Pleyel de Paris les 14 et 15 janvier 2020 dernier avec son spectacle Fifty Fifty avant de repartir en tournée.

Le spectacle :

« À 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, t’es fifty fifty… Mi-figue-mi-raisin… Sec pour le coup ».



À la fois éternel séducteur et désormais jeune papa poule, pour Franck Dubosc, c’est le spectacle de la maturité. Vous aussi, vous allez adorer les « fifty balais and the dust » de Franck Dubosc !

À savoir…

Ce spectacle a déjà été diffusé sur une chaîne du groupe TF1 en janvier 2020. Mais c’était en direct et sur TMC. Le spectacle avait alors été couronné de succès puisque regardé par 1.03 million de Français pour 5.1% de part de marché.

Vidéo

Si vous n’avez pas encore vu le spectacle, en voici un bref aperçu…

Envie de passer une bonne soirée ? « FIFTY/FIFTY » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir. Et il est signé Franck Dubosc. Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

