Audiences prime 15 janvier 2020 : « New Amsterdam » leader devant « Faites des gosses », succès pour Franck Dubosc (TMC)

Audiences prime 15 janvier 2020. Tout comme mercredi dernier, deux séries s’affrontaient hier soir. D’un côté la série médicale de TF1 « New Amsterdam » ; de l’autre la série familiale de France 2 « Faites des gosses ». Vers laquelle de ces deux séries votre coeur a t-il penché ?



Et c’est TF1 qui l’emporte avec le final de la saison 1 de « New Amsterdam ». Les deux premiers épisodes de la soirée ont convaincu 3.35 millions de fans pour une part d’audience moyenne de 15.8% sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus, ndrl). Carton sur le public féminin avec 29% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences prime 15 janvier 2020 : autres chaînes

Belle performance pour « Faites des gosses » sur France 2. Les deux épisodes proposés hier soir ont convaincu 2.85 millions de personnes soit 13.2% des téléspectateurs.



M6 complète le podium avec M6 avec son magazine « Maison à vendre ». Un numéro inédit qui a convaincu 1.95 million de personnes soit 9.3% des téléspectateurs.

On retrouve ensuite France 3 avec « Faut pas rêver ». Un voyage dans les Pyrénées qui a fait « rêver » 1.84 millions de Français (pda 8.8%).

De cette soirée, retenez également le beau succès de TMC qui diffusait en direct le spectacle de Franck Dubosc « Fifty Fifty ». Il a amusé 1.03 million de Français pour 5.1% de part de marché.

