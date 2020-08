« Fort Boyard » du 8 Août 2020 : l’équipe et les invités de ce soir…

5 ( 3 )



Annonces





« Fort Boyard » du 8 août 2020. Votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 5ème numéro de cette 31ème saison. Une saison couronnée de succès puisqu’elle rencontre un vif succès d’audience chaque samedi soir.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Fort Boyard » du 8 Août 2020 : équipe et invités d’aujourd’hui

Et dans l’équipe du jour, nous retrouverons : Vaimalama Chaves, Les Frangines (Anne Coste et Jacinthe Madelin, ndrl), Fabrice Santoro, Vianney

L’Equipe jouera pour l’Association Lazare qui promeut l’habitat inclusif en animant et en développant des colocations solidaires, non mixtes, de 6 à 10 personnes. Dans chaque appartement vivent ensemble des personnes qui ont vécu à la rue ou connu la précarité et des jeunes actifs bénévoles. Chacun y a sa chambre, condition d’une vie commune équilibrée et respectueuse de l’intimité et de la liberté de chacun. Lazare existe depuis 2011.



Annonces





Site internet : http://lazare.eu

Toujours un gros succès d’audience

Depuis le début de cette nouvelle saison, les fidèles répondent toujours aussi nombreux. La semaine dernière encore l’émission a rencontré un vif succès 2.82 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 18.1%.

Mais on retiendra surtout une place leader auprès du public jeune et féminin avec notamment 24.5% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et surtout 46.5% auprès des 4-10 ans !

#AUDIENCES #FortBoyard leader sur cibles hier soir avec 2,8 M de tvsp et

✅ 18,1% e PdA en 4+

✅ 24,5% de PdA en Frda 15-49

✅ 28,5% de PdA en 15-24

✅ 46,5% de PdA en 4-10 👏 @olivierminne et tous les participants ! pic.twitter.com/sKhXesFFAI — ALPfr (@Alpfr) August 2, 2020

Et juste après…

Dès 23h35 c’et « Fort Boyard, toujours plus fort » qui prend le relais. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans Fort Boyard, toujours plus fort. Ils reviendront, ensemble, sur les moments marquants de leur aventure.

Lors d’épreuves inédites, les candidats tenteront également d’augmenter les gains pour leur association. Ce sera également l’occasion de redécouvrir les images cultes qui ont fait le succès de l’émission !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés