« Fiston » : 5 choses à savoir sur le film de M6 ce soir avec Franck Dubosc et Kev Adams

« Fiston » est au programme télé de votre soirée du samedi 8 Août 2020. Et il met en scène Franck Dubosc et Kev Adams. Rediffusion ce soir sur M6 à partir de 21h05 ou sur 6play et sa fonction direct depuis vos appareils connectés. Comme pour tout film de cinéma, il n’y aura pas de replay.



« Fiston » : histoire, résumé, synopsis

Alex est un piètre dragueur. Depuis tout petit, il n’a pourtant qu’une obsession : séduire la jolie Sandra Valenti, la fille la plus belle d’Aix-en-Provence dont il est éperdument amoureux. Mais la peur d’échouer le prive de toute tentative. Toutefois, le jeune homme ne baisse pas les bras. Il décide de solliciter l’aide d’Antoine Chamoine, un séducteur expérimenté qui a su charmer vingt ans plus tôt, Monica, la mère de Sandra. D’abord réticent, Antoine se mue finalement en mentor pour Alex et lui donne des leçons de séduction. Mais le garçon, décidément peu habile en matière de drague, a beaucoup à apprendre…

Casting

Au casting de cette comédie sortie en salles en 2014 : Kev Adams, Franck Dubosc, Nora Arnezeder, Valérie Benguigui, Helena Noguerra, Alice Isaaz, Laurent Bateau….

5 choses à savoir sur votre film

– Le film a été dédié à Valérie Benguigui qui, si elle est à l’affiche du film, est décédée quelques mois avant sa sortie en salles.



– Malgré des critiques un brin assassines, le film a rencontré un beau succès en salles avec 1 922 868 entrées.

– « Fiston » a été tourné en grande partie à Aix-en-Provence mais pas que… Un fast-food d’Istres a aussi servi de décor.

– Kev Adams a pleuré lors du premier jour de tournage. Son premier grand rôle sur grand écran lui a fait verser une petite larme. « Je me rappelle que le premier jour du tournage… je me suis mis à pleurer. Sans aucune raison. Juste de la joie pure ! Je pensais à ma famille, à mes potes. Et à tous ces gens à qui j’avais dit « Un jour j’aurai un premier rôle au cinéma ».

– Derrière la caméra le réalisateur Pascal Bourdiaux qui s’est fait connaître du grand public grâce à la série « Un gars, une fille »

Bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Ce soir un dilemme pour les fans de Franck Dubosc

C’est un dilemme pour les fans de l’acteur et humoriste français. À la même heure, mais sur la chaîne d’en face, c’est le spectacle « FIFTY/FIFTY » de Franck Dubosc qui sera diffusé par TF1 à partir de 21h05. Vers quelle chaine se portera votre choix ?

