« L’humour à la plage » : les invités de Kev Adams ce soir sur TF1 (15 juillet 2025)

« L’humour à la plage », le gala d’humour inédit de Kev Adams, est de retour ce mardi soir sur TF1 avec la seconde édition, qui s’est tenue à Juan-les-Pins il y a quelques semaines.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de TF1+ et ce depuis tous vos appareils connectés.







« L’humour à la plage », le gala d’humour de Kev Adams : présentation, invités

Après le succès de la première édition, TF1 et Kev Adams vous invitent à une nouvelle soirée d’humour exceptionnelle et festive. Tourné face à la mer, dans le cadre enchanteur de la pinède Gould à Juan-les-Pins, “L’Humour à la Plage” fait son grand retour pour une deuxième édition encore plus ambitieuse : un show à ciel ouvert pour rire tous ensemble et lancer l’été de la plus belle des manières.

Pensé comme une véritable fête de l’humour en plein air, sous les pins, les pieds dans le sable et la tête sous les étoiles, “L’Humour à la Plage” réunit le temps d’une soirée les plus grandes stars de la scène comique. Au programme : duos inédits, sketches exclusifs, improvisations, happenings, surprises… Le tout dans une ambiance survoltée, portée par l’énergie communicative d’un public conquis.



Les invités de la seconde édition

Pour cette 2ᵉ édition, Kev Adams s’entoure d’une pléiade de talents : Gad Elmaleh, Camille Lellouche, Maxime Gasteuil, Élodie Poux, Franck Dubosc, Marine Leonardi, Anne Roumanoff, Chantal Ladesou, Marie s’infiltre, Nino Arial, Az, Titoff, Kody… Sans oublier de nombreux invités-surprise qui fouleront pour la première fois la scène d’un gala d’humour.

Pensé pour rassembler toutes les générations, “L’Humour à la Plage” promet de transformer le rire en un grand moment de fête. Un show convivial, solaire et populaire, à partager en famille ou entre amis pour démarrer l’été dans la bonne humeur.

Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.

Envie de passer une bonne soirée ? « L’humour à la plage » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et TF1+.