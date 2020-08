« Forces spéciales : l’expérience » du 18 août 2020 : ce soir l’heure du final (épisodes 3 et 4)

4.3 ( 6 )



Annonces





« Forces spéciales : l’expérience » du 18 août 2020. C’est déjà l’heure du final pour le docu-réalité de M6 « Forces spéciales : l’expérience » . Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur la chaîne et bien sûr en replay sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Pour cette troisième et dernière soirée, découvrez les épisode 3 et 4 « Immersion » et « Résistance ».

Pour mémoire ce programme nous permet de plonger dans les coulisses de la sélection de cette unité d’élites. Pour la première fois, 25 civils – 22 hommes et 3 femmes – vont vivre une expérience unique : se confronter à la sélection des Forces spéciales, sur une ancienne base militaire.

« Forces spéciales : l’expérience » du 18 août 2020

Épisode 3 : C’est le 5e jour de sélection et bon nombre de volontaires ont abandonné ou ont été écartés par les instructeurs, n’ayant pas les qualités requises pour parvenir au bout du stage de formation des Forces spéciales.



Annonces





Les instructeurs ont déjà pu tester la condition physique et la technique des volontaires. En plus de devoir mettre en pratique ces fondamentaux appris pendant les premiers jours, les volontaires vont désormais devoir démontrer leurs compétences tactiques en s’immergeant dans tous les aspects d’une mission des Forces spéciales. Pour cela, les instructeurs vont les tester sur des exercices incontournables dont « la marche lourde » qui consiste à rejoindre discrètement un lieu donné situé à des dizaines de kilomètres tout en portant un sac pesant entre 45 et 50 kg – le poids du matériel nécessaire aux Forces spéciales pour vivre plusieurs jours sur le terrain. Les volontaires vont devoir aller au bout d’eux-mêmes, tenir et se soutenir sans perdre leur lucidité dans cet exercice extrêmement difficile.

Sans le moindre répit, ils devront enchaîner avec une mission « d’observation » qui permet de renseigner et transmettre des informations. Pendant de longues heures, en « planque », il faudra tenir, s’organiser ensemble et être vigilant malgré le froid et la fatigue d’une nuit interminable.

Enfin, certains volontaires vont être confrontés au « coaxage » qui reproduit les conditions d’un enlèvement sur le terrain. Cet exercice a pour but de tester leurs limites mais également leurs prises d’initiative.

Au cours de ces exercices particulièrement éprouvants, la cohésion de groupe sera essentielle pour avancer. Les volontaires vont découvrir l’importance de la notion de « frères d’armes » chez les Forces spéciales.vPour continuer, ils devront redoubler de courage et de confiance. Jusqu’à l’ultime exercice du « plongeon en arrière » à plusieurs mètres au-dessus de l’eau, qui permet aux instructeurs de tester la force mentale des volontaires. Qui réussira ? Qui abandonnera ? Qui sera écarté par les instructeurs car il n’aura pas toutes les qualités pour poursuivre cette sélection hors norme ?

Épisode 4 : Les volontaires entrent dans la dernière phase de sélection du stage de formation des Forces spéciales, qui est également la plus difficile.

Ils vont devoir démontrer aux instructeurs qu’ils ont assimilé tout ce qu’ils ont appris. Pour cela, les instructeurs vont les confronter à un exercice typique des Forces spéciales : la libération d’otages. L’objectif est d’identifier et de retrouver rapidement des photos d’ennemis et d’otages sur le terrain en se rappelant du plan des lieux. Les instructeurs évalueront la capacité des volontaires à agir de sang-froid en situation de stress.

Tous vont devoir faire preuve de réactivité, de bon sens et d’analyse. Il faut être capable d’allier condition physique et intelligence situationnelle. Ceux qui réussissent cet exercice pourront accéder à l’ultime étape de sélection.

Pour parvenir au bout du stage, les volontaires restants vont devoir vivre une « mission d’infiltration » en terrain ennemi. Livrés à eux-mêmes, ils devront éviter les rondes et les pièges…

Les derniers volontaires devront tenir face au test du terrible « interrogatoire » qui va les pousser dans leurs plus profonds retranchements.

Les volontaires arrivés jusque-là ont coché toutes les cases physiques et mentales. Cependant, parviendront-ils à appliquer tout ce qu’ils ont appris ? Qui résistera ? Qui aura la fierté immense et l’honneur d’être arrivé au bout de cette sélection hors norme ?

Flop d’audience pour M6

M6 a innové en proposant de l’inédit au beau milieu de l’été. Malheureusement les téléspectateurs n’ont répondu présents. À peine 1.56 million de curieux et 8.6% de part de marché en première semaine. En deuxième semaine le programme a touché le fond avec seulement 1.35 million de téléspectateurs (pda 7.7%).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés