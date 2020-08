« Innocente » du 18 Août : ce soir sur France 3, c’est l’heure du final !

4.6 ( 13 )



« Innocente » du 18 Août 2020. Ce soir sur France 3 (re)découvrez le final de la mini-série « Innocente » portée par Julie de Bona et Sagamore Stévenin. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi dès maintenant puis en replay sur France.TV



Casting : acteurs et personnages

Julie de Bona : Roxane Delage

Sagamore Stévenin : Hugo Combas

Olivia Bonamy : Sabine Maupin

Thomas Jouannet : Alexis Delage

Bernard Le Coq : François Ortiz

Thibaut Vinçon : Pablo Ortiz

Jeanne Bournaud : Inès Ortiz

Alexandra Vandernoot : Dany Leroy

Laura Genovino : Alma (15 ans)

Inès Sanna : Alma (8 ans)

« Innocente » du 18 Août 2020 : vos 3 épisodes de ce soir (final)

Épisode 4 : Alexis n’a pas survécu à ses blessures. Roxane, Alma et Inès sont effondrées. Tout semble indiquer qu’il s’agit d’un accident, mais Combas et Roxane ne sont pas dupes : pour eux, c’est un meurtre. Alexis disparu, Alma n’a plus que sa mère, Roxane, qui demande aux Ortiz de reprendre la garde de sa fille, ce que refuse Inès. Sous la pression de François Ortiz, qui ne tient pas à ce qu’un éventuel scandale éclate alors que Pablo est en pleine campagne électorale, Inès réussit à convaincre Alma d’aller vivre chez sa mère. Pour Roxane, c’est une occasion inespérée de recréer un lien avec sa fille. Mais elle ne se doute pas à quel point celle-ci la déteste…



Épisode 5 : Roxane tente le tout pour le tout en contactant Careco, l’opposant de Pablo à l’élection municipale. Elle le convainc de l’aider à faire tomber Pablo en tentant un ultime coup de bluff : faire croire qu’elle détient une copie de la lettre qu’avait trouvée Alexis. Pour Combas, ce plan est une folie, et il pourrait faire d’elle une cible pour Ortiz. Mais Roxane tient Combas pour responsable de la disparition de la lettre et n’a plus confiance en lui. Son plan fonctionne mais, alors qu’elle est sur le point d’obtenir une confession de Pablo Ortiz, celui-ci l’immobilise et la séquestre dans un immeuble qui doit être démoli…

Épisode 6 : Roxane touche au but. Elle doit se rendre au domaine Ortiz afin d’apprendre la vérité sur la machination qui l’a frappée. Pleine d’espoir, elle pénètre dans la maison, mais c’est pour se réveiller à côté du cadavre de Pablo. Piégée une nouvelle fois, Roxane se retrouve à nouveau accusée de meurtre. Interrogée, elle clame son innocence, mais même Combas semble la lâcher. Tout bascule lorsqu’Alma surprend une conversation, et prend conscience que sa mère n’est pas une meurtrière mais une victime. Alma tente de convaincre Combas…

Suite et fin pour la mini-série « Innocente » ce soir sur France 3 …

