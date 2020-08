« Fort Boyard » du 1er Août 2020 : l’équipe de ce soir est composée d’Ariane Massenet, Hugo Clément, Florent Peyre, Alexandra Rosenfeld…

4.2 ( 5 )



« Fort Boyard » du 1er août 2020. Alors que cette saison rencontre un vif succès d’audience, votre jeu estival de France 2 « Fort Boyard » est de retour ce soir dès 21h05 sur la chaîne ou en replay sur France.TV pour le 4ème numéro de cette 31ème saison.



« Fort Boyard » du 1er Août 2020 : l’équipe du jour

Et dans l’équipe du jour, nous retrouverons : Hugo Clément, Gérémy Credeville, Ariane Massenet, Florent Peyre, Alexandra Rosenfeld

L’Equipe jouera pour l’Association « Matelots de la Vie » qui organise à bord de bateaux des aventures dédiées aux enfants hospitalisés. Ces aventures sont aussi offertes aux enfants en dehors de l’hôpital. Pour donner du rêve, de l’espoir, l’envie de se battre contre la maladie.



De jeunes adolescents, guéris ou en rémission de maladies graves, embarquent sur un voilier (16 jeunes par voiliers) et deviennent reporters de leurs aventures qu’ils partagent au quotidien avec les enfants des hôpitaux par l’intermédiaire des vidéos, photos et textes des carnets de bords qu’ils transmettent depuis le bateau.Dans les hôpitaux, un grand jeu d’énigmes sur le thème des aventures vécues par les Matelots se déroule au quotidien.

Ce jeu donne lieu à un concours entre tous les hôpitaux participants.

Et comme toujours on finit avec quelques images…

Et juste après…

Et tout comme l’an dernier, retrouvez ensuite « Fort Boyard, toujours plus fort ». Dès 23h30. Olivier Minne et Willy Rovelli poursuivront la soirée avec les candidats dans « Fort Boyard, toujours plus fort ». Ils reviendront ensemble sur les moments marquants de leur aventure et, lors d’épreuves inédites, tenteront également d’augmenter les gains pour leur association.

