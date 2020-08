« Fort Boyard » du 8 août 2020 : indices, mot code et montant des gains de l’équipe de Vianney et Vaimalama Chaves

5 ( 2 )



Annonces





« Fort Boyard » du 8 août 2020 : indices, mot code et montant des gains de l’équipe de ce soir – Ce soir c’était le quatrième numéro de la saison 2020 de « Fort Boyard ». L’équipe était composée de l’ancienne Miss France Vaimalama Chaves, Les Frangines (Anne Coste et Jacinthe Madelin), l’ancien joueur de tennis Fabrice Santoro, et le chanteur Vianney.



Annonces



Annonces

Une équipe a été particulièrement performante et a remporté les 8 clés sans même avoir besoin de passer par le Jugement de Blanche !



Annonces



Annonces



Annonces





Et côté indices, l’équipe de ce soir en avait quatre en poche mais ils ont fait un sacrifice !

« Fort Boyard » du 1er août 2020 : indices, mot code et montant des gains

Tous ensemble avaient pour mission de remporter des clés bien sûr mais aussi et surtout de trouver le bon mot code.



Annonces





Les indices étaient les suivants : CORPS – ETAT – MORT – VAGUE – SOEUR

Et le mode code était donc : Ame (pour corps et âme, état d’âme, mort dans l’âme, vague à l’âme et âme soeur)

Une fois la cage ouverte, les cinq candidats du jour sont partis à la chasse aux Boyards. Et le montant de leurs gains était aujourd’hui de 10450 euros. Rappelons qu’ils jouaient au profit de l’Association Lazare qui promeut l’habitat inclusif en animant et en développant des colocations solidaires, non mixtes, de 6 à 10 personnes.

Vous pouvez être fière de vous ! Tous ces Boyards sont pour la bonne cause : l'association Lazare. Bravo aux candidats @VianneyMusique, @vaimalamachaves, @LesFrangines_ et @fabsantoro72 #FortBoyard pic.twitter.com/WQzD4e8ee8 — Père Fouras (@perefouras) August 8, 2020

« Fort Boyard » : les candidats de la semaine prochaine

Samedi prochain, le 15 août, nous retrouverons les Bodins, Alex Goude, Laurent Maistret, et Tiga.

L’Equipe jouera pour la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Créée en 1989 et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a pour vocation de faire de l’hôpital, lieu de soins, un véritable espace de vie pour les personnes fragiles (enfants, adolescents, jeunes adultes, personnes âgées)

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés