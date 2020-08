EXCLU Plus belle la vie : la vérité sur Melmont, Stan de retour, Elsa arrêtée (infos PBLV )

5 ( 2 )



EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 28 août Les choses vont mal tourner pour les habitants du Mistral dans quelques semaines dans votre feuilleton « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Et dans trois semaines, on peut vous dire que l’enquête sur la mort de Melmont va sérieusement avancer !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



En effet, la police découvre que Melmont n’était pas celui qu’on croyait… Il filmait ses patients à l’heure insu et avait beaucoup d’argent ! Melmont avait filmé la thérapie de couple de Patrick, qui est particulièrement en colère que les vidéos se retrouvent visionnées par ses collègues…



Mais les vidéos montrent que Melmont avait bien manipulé Babeth pour qu’elle quitte Patrick ! Ces deux là finissent par se réconcilier mais Ariane balance à ses collègues le faux alibi de Patrick !

Et dans les vidéos des patients de Melmont, il y a aussi celles d’Alison. C’est grâce à lui qu’elle a découvert qu’elle a été sauvée grâce à un trafic d’organes. Ca fait alors tomber Elsa, qui se retrouve arrêtée même si elle nie avoir tué le psychologue. Elle va être incarcérée et demande à Abdel de s’occuper de Billal et Nisma quand elle sera en prison… De son côté, Abdel ne sait plus où il en est vis à vis d’Alison.

Un personnage fait son retour au Mistral : Stan ! Il était lui aussi un patient d’Alex et Patrick est convaincu que c’est lui qui l’a tué. Mais il n’a aucune preuve et Sabrina a eu un coup de foudre pour Stan, qu’elle installe à la coloc et défend malgré son passé…

Clément dérape en voyant une photo de famille de ses enfants avec Coralie au sujet de la transition d’Antoine. Il met le feu à la maison et Coralie est prisonnière des flammes ! Entre Théo et Clément, le point de non retour semble atteint… Clément démissionne de chez GTS et offre un studio à Paris à Antoine.

Quant à Delphine, Franck la quitte après avoir appris ses mensonges et elle quitte Marseille pour Barcelone. Franck hésite mais ne la retient pas.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

