« Koh-Lanta, les 4 terres » : découvrez les 4 équipes en avant-première ! (VIDEOS)

4 ( 4 )



Annonces





A un peu plus de deux semaines du lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta, on vous propose dès aujourd’hui de découvrir les quatre équipes qui composeront « Koh-Lanta, les 4 terres ». De l’inédit puisque, rappelons-le, jamais une saison de Koh-Lanta n’a totalisé quatre équipes et que cette fois, les aventuriers sont répartis selon leurs régions !



Annonces



Annonces

Koh-Lanta, les 4 Terres, c’est l’affrontement de 4 équipes représentant leurs régions de France. Et il va y avoir de l’ambiance sur les camps !



Annonces



Annonces



Annonces





Certains aventuriers vont du mal à s’acclimater à la rudesse de cette aventure hors norme. De grandes amitiés vont naitre. Mais déjà les premières tensions aussi ! Heureusement, la cohésion d’équipe ou les valeurs de la région que ces naufragés volontaires représentent les poussent à dépasser les difficultés.

Mais cette cohésion sera-t-elle suffisante pour ne pas arriver dernier sur l’épreuve de confort et échapper à l’îlot de l’exil ? Ce qui est sûr c’est que les aventuriers qui y ont déjà passé 24 heures ne veulent plus jamais y retourner. Échapper à l’îlot de l’exil ne veut pas dire échapper au conseil. Il ne faut donc pas se relâcher pour ne pas perdre un des siens.



Annonces





Tous veulent faire briller leur région… Mais forcément il y aura des déçus !

Koh-Lanta, les 4 terres – l’équipe Nord

La région Nord porte la couleur violette et regroupe trois aventuriers pur-Chti et trois aventuriers parisiens. Côté Chti et fiers de l’être : Fabrice, garagiste de 54 ans habite Maubeuge. Lola, 23 ans, étudiante en Marketing, travaille avec ses parents dans la friterie familiale à Berck. Marie-France, bouchère de 49 ans aime le sens de l’effort. Petit hic, sa capacité à se tenir à l’écart quand un problème éclate. Le caractère explosif de Marie-France risque donc de faire des étincelles.

Côté parisien, on retrouve Samuel. Après 15 ans dans l’armée de terre à organiser des stages de reconstruction mentale par le sport à des blessés de guerre ou victimes d’attentat, il a décidé de devenir coach mental. A près de 40 ans, son ego a besoin de savoir s’il peut relever ce genre de challenge. Angélique a 26 ans. Derrière ce visage d’ange, cette jeune serveuse cache un passé douloureux. De sa vie en famille d’accueil, Angélique garde une volonté tenace et l’envie de montrer qu’elle est devenue une jeune femme accomplie. Adrien enfin, ingénieur ferroviaire de 30 ans, n’est pas venu aux Fidji pour faire de l’illustration. Construire des cabanes, pêcher des crabes et se faire des amis, ce n’est pas son truc. Son truc à lui, c’est la stratégie (normal pour un prof de basket). Et son leitmotiv, trahir avant d’être trahi, ça promet !

Koh-Lanta, les 4 terres – l’équipe Est

La région Grand Est porte fièrement la couleur verte. Elle est représentée par 6 aventuriers. Trois hommes et trois femmes. Tous prêts à repousser leurs limites pour faire rayonner leur région. Hadja, handballeuse professionnelle, est originaire d’Epernay en Champagne. A 28 ans, elle l’avoue sans honte. Sur un terrain, c’est une peste. Guerrière, elle possède tous les atouts pour briller dans cette nouvelle aventure. A ses côtés, Bertrand- Kamal. A 30 ans, ce Bourguignon (il habite Dijon) est chef de village en hôtel club et assure mettre le feu partout où il passe. Alexandra, responsable comptable dans le pays de Gex, a plus d’une corde à son arc. A 32 ans, elle maîtrise le tir à l’arc, l’orientation et la natation. Trois disciplines qui l’aideront à se sortir de situations compliquées. Joaquina est certainement la battante de l’équipe. Cette maman de 3 ados mène de front sa vie de mère et celle de responsable de boulangerie. Elle avait à peine 17 ans quand est né son premier fils et 19 ans pour le deuxième. A 38 ans, elle aspire à penser un peu plus à elle. Pour l’aider à franchir le pas, ses fils l’ont inscrite pour cette nouvelle édition. Loïc, le benjamin de cette équipe a 20 ans. Il vit dans ses montagnes entre Chambéry et Grenoble et se passionne pour les sports extrêmes. Pas très loin de chez lui, en Isère, vit Laurent, professeur d’histoire- géographie au collège. A 48 ans, il est le vétéran de cette équipe. Celui que ses élèves aiment surnommer Papa Jones sera-t-il l’homme fort de cette équipe ?

Koh-Lanta, les 4 terres – l’équipe Sud

La région Sud porte la couleur bleue, couleur de la Méditerranée. Des contreforts des Cévennes à la montagne corse, nos six aventuriers veulent faire briller leur région. SEBASTIEN, tout d’abord. Cet agent municipal de 37 ans est le dernier trappeur ardéchois. CAROLE est marseillaise et fière de l’être. Pléonasme certes, mais cette mère de famille au fort caractère ne souhaite pas jouer les remplaçantes. ALIX est originaire d’Aubagne. Coach sportive et pompier volontaire, elle se définit comme une forteresse physique et mentale. AVA est une Corse de 26 ans. Indépendante, débrouillarde et manuelle, l’enfant du pays s’est installée à Paris pour diriger un fast-food des produits de la mer. Tout réussit à AUBIN, 23 ans. Ce pur produit du Gers est un guerrier. Normal, il est rugbyman. MATHIEU, quant à lui est un coureur professionnel d’ultra trail. Pour ceux qui ne connaissent pas cette discipline ? imaginez plutôt. Des courses de 50 à 200 km. 30 heures de course par jour entrecoupées de quelques secondes de pause pour se ravitailler. Pour compléter le portrait de ce sportif hors norme, Mathieu est moniteur de plongée. L’alliance de la terre et la mer fera-t-elle de lui un possible vainqueur ?

Koh-Lanta, les 4 terres – l’équipe Ouest

La région Ouest, ou plutôt Grand Ouest puisqu’il faut partir de la Normandie et descendre jusqu’à Biarritz, porte la couleur orange. L’ouest, c’est l’océan. JODY 32 ans, passe ses journées en mer. Et pour cause, elle est ostréicultrice en Charentes Maritimes. Originaire du Béarn, DIANE est agent immobilier dans l’agence de son papa. Et à 25 ans, elle a envie de (se) prouver qu’elle peut voler de ses propres ailes. BRICE, est animateur radio dans le Limousin. Le jeune homme de 22 ans, au tempérament joyeux rêve de laisser une trace de son passage à Koh-Lanta. Plus au Sud, FRANCOIS, 47 ans, est négociant en matériaux et espère représenter dignement le Pays Basque, sa terre natale. Il parait que le Basque a la tête dure et le caractère fort. On a hâte de voir ça. Mais le Grand Ouest, c’est également la Normandie et ses deux sportifs aventuriers. ESTELLE, 47 ans, conseillère en insertion professionnelle est une sportive accomplie. Membre de l’équipe de France de Cyclisme (elle a côtoyé Jeannie Longo), croit en sa bonne étoile et sa force de caractère. DORIAN, quant à lui, est contrôleur de train dans sa belle région le Calvados, mais c’est surtout le Champion de France du 3000 mètres Steeple. Et si certains sportifs rêvent de gagner les JO, DORIAN rêve de gagner Koh-Lanta et pour cela, il s’est entraîné plusieurs heures par jour.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés