Un si grand soleil en avance : Hugues s’attaque à Arthur (résumé + vidéo épisode n°456 du 12 août 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Hugues n’a pas encore dit son dernier mot dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil »… En effet, alors qu’Elisabeth a demandé le divorce, Hugues va maintenant s’attaquer à son petit-fils, Arthur…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 456

Hugues décide de s’attaquer à Arthur… Il utilise un faux pseudo pour tchatter avec lui sur un site de fans de jeux vidéos. Hugues se fait passer pour une adolescente sous le pseudo de Carlotta34. Le courant passe très bien avec Arthur…

Et tandis qu’Eliott reçoit une offre qu’il ne peut pas refuser, l’attente pèse de plus en plus à Elisabeth. Eve, de son côté, ne veut rien devoir à personne, et Becker ne compte pas en rester là.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 12 août

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

