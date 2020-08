« Le silence de l’eau » du 9 août 2020 : ce soir les 4 premiers épisodes

5 ( 4 )



« Le silence de l’eau » du 9 Août 2020. C’est le jour pour la nouvelle série de France 3. Une série italienne sur fond d’enquête policière créée par Jean Ludwigg et Leonardo Valenti avec Ambra Angiolini,Giorgio Pasotti ou bien encore Valentina D’Agostino.



À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 et dès maintenant puis en replay sur France.TV

« Le silence de l’eau » : présentation

Une jeune fille de 16 ans disparait soudainement le jour de la fête de Castel Marciano, petit village tranquille du bord de mer où tout le monde se connait. Le commissaire de police local entame les recherches, mais lorsque le corps de la jeune fille est retrouvé en mer, un commissaire de la police criminelle de Trieste est envoyé sur place pour mener l’enquête. Le travail des deux policiers fait surgir des secrets bien gardés qui se cachent derrière la respectabilité de façade des habitants du village…

« Le silence de l’eau » du 9 août 2020 : les 4 premiers épisodes

Épisode 1 : Jour de fête à Castel Marciano, petit village tranquille du bord de mer, près de Trieste, où tout le monde se connaît. Au cours des festivités, une jeune fille de 16 ans, Laura, disparaît soudainement. Le commissaire de police local Andrea Baldini, connu et apprécié de tous les habitants, entame les recherches. Mais lorsque le corps de la jeune fille est retrouvé en mer, un commissaire de la police criminelle de Trieste est envoyé sur place pour mener l’enquête. Le travail des deux policiers fait surgir des secrets bien gardés qui se cachent derrière la respectabilité de façade des habitants du village…



Épisode 2 : Andrea poursuit l’enquête sur le meurtre de la jeune Laura en compagnie de Luisa, commissaire adjoint de la Criminelle, fraîchement débarquée dans le petit village traumatisé de Castel Marciano. De nouveaux éléments apparaissent et orientent leurs soupçons vers Max, le moniteur de plongée, tandis qu’en arrière-plan les rouages d’un trafic de cocaïne se dessinent. De son côté, Matteo, le fils d’Andrea, semble jouer un jeu trouble.

Épisode 3 : Après le choc initial, les proches de Laura entament leur travail de deuil. Max et Matteo sont dans la ligne de mire des enquêteurs et accumulent les faux-fuyants. Des secrets menacent d’être dévoilés au village, si bien que la tension monte au sein de la famille d’Andrea. Dans leurs efforts pour reconstituer l’emploi du temps de Franco, Andrea et Luisa peuvent compter sur l’aide d’un informateur précieux. Andrea commence à croire que Franco a pu avoir un bon motif de vouloir tuer la jeune Laura. mais alors que sa conviction est faite, un événement inattendu vient bouleverser complètement toutes ses certitudes…

Épisode 4 : Luisa souhaite que Matteo et Max se soumettent à un test ADN pour comparer le résultat aux éléments médico-légaux en possession de la police. Nico et Franco semblent cacher quelque chose sur le bateau que possède ce dernier. De son côté, Don Carlo est en possession d’un message vidéo enregistré par la victime peu avant sa mort…

