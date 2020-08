Audiences TV prime 4 août 2020 : « Joséphine ange gardien » leader (TF1), démarrage timide pour « Forces spéciales » (M6)

4.4 ( 9 )



Annonces





Audiences TV prime 4 août 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec sa série « Joséphine ange gardien ». Hier soir petit retour dans le passé pour le double épisode en rediffusion “La femme aux gardénias”.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Verdict : 2.97 millions de téléspectateurs et 16.4% de part de marché sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus).

Audiences TV prime 4 août 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et sa mini-série « Quand vient la peur ». En mode rediffusion elle aussi, elle est parvenue à rassembler 2.46 millions de personnes (pda 13.6%).



Annonces





France 2 complète le podium avec le magazine de Stéphane Bern « Si les murs pouvaient parler ». Hier soir direction la Maison Blanche. Verdict : 2.57 millions de curieux pour une part d’audience moyenne de 13.5% du public.

Soupe à la grimace pour M6 avec « Forces spéciales : l’expérience ». Le premier numéro de ce docu-réalité inédit n’a suscité la curiosité que de 1.56 million de personnes soit à peine 8.6% des téléspectateurs.

Comme souvent Arte complète le top 5 avec un documentaire en rediffusion. Hier soir : « Hiroshima : la véritable histoire ». 1.09 million de téléspectateurs en moyenne pour 5.7% de pda.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés