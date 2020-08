« Meurtres dans le Morvan » puis « Meurtres à Saint-Malo » : ce soir sur France 3

4.9 ( 8 )



« Meurtres dans le Morvan » puis « Meurtres à Saint-Malo »… voilà de quoi être doublement contents non ? Ce soir, samedi 29 août 2020, France 3 vous propose en effet de (re)voir deux téléfilms de la collection « Meurtres à … » « Meurtres dans Morvan » c’est à partir de 21H05 puis « Meurtres à Etretat » dès 22h35.



Rendez-vous également sur France.TV pour voir ces téléfilms en avant-première et replay.

« Meurtres dans le Morvan » : histoire, résumé, synopsis

Amélie Florot, une avocate parisienne, est retrouvée noyée dans la fontaine Sainte Agathe, lieu de pèlerinage historique des célèbres nourrices morvandelles. Originaire de la région, la jeune femme n’y était pas revenue depuis 25 ans.

Pour les deux enquêteurs, Maud Perrin, lieutenant de gendarmerie et fille d’éleveur bio de la région et Julien Demarcy, arrivé en renfort de Dijon, le mystère s’épaissit lorsqu’ils découvrent que Charlotte Florot, la grand-mère de la victime … est morte noyée au même endroit 80 ans plus tôt !



Malédiction familiale ou coïncidence macabre ? Pour tirer au clair cette affaire, les enquêteurs plongent au coeur d’une rivalité qui oppose deux familles locales, les Sénéchal et les Florot depuis plusieurs décennies.

Au casting notamment Virginie Hocq, Bruno Wolkowitch, Daniel Russo, Constance Dolle ou bien encore Jean-François Stévenin.

« Meurtres à Saint-Malo »

Un cadavre est découvert sur la plage de Saint-Malo. C’est Gwenaële Garrec, capitaine de la PJ de Rennes, qui est chargée de l’enquête. La jeune femme doit faire équipe avec Eric Vautier, de la gendarmerie locale, mais la collaboration s’annonce compliquée. Le gendarme est connu pour son scepticisme, quand Gwen, elle, se fait remarquer par son imagination débordante. En découvrant des marques de torture semblables à celles des pirates du XVIIIe siècle sur le corps de la victime, chacun développe sa propre théorie. La capitaine de la PJ part sur la piste de la piraterie et compte bien prouver qu’elle a raison…

Au casting notamment Louise Monot, Bruno Solo, Swann Arlaud, Aurélien Wiik, Patrick Raynal, Micky Sébastian, Olivier Claverie, Marina Keltchewsky

Soirée « Meurtres à … » ce soir dès 21h05 sur France 3.

