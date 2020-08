« Tout ce qui brille » : 5 choses à savoir sur le film diffusé par M6 ce soir

4.9 ( 8 )



« Tout ce qui brille » est un film signé Géraldine NAKACHE et Hervé MIMRAN sorti en 2010 sur grand écran. Porté par Leïla BEKHTI et Géraldine NAKACHE, il est rediffusé ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6play depuis tous vos appareils connectés (fonction direct).



« Tout ce qui brille » : histoire, résumé, synopsis

Ely et Lila sont comme deux sœurs. Elles se connaissent depuis l’enfance, partagent tout et rêvent ensemble d’une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris. Aujourd’hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n’est pas le leur où tout leur semble possible. Mais tout ce qui brille…

Casting : acteurs et personnages

Leïla BEKHTI (Lila)

Géraldine NAKACHE (Ely)

Audrey LAMY (Carole)

Virginie LEDOYEN (Agathe)

Emmanuel PAYET (Éric)

Linh DAN PHAM (Joan)

Daniel COHEN (Maurice)

…

5 choses à savoir sur votre film

🎬 C’est sur le tournage de « Comme t’y es belle » que Géraldine NAKACHE a rencontré Hervé Mimran qui co-réalise le film;



🎬 Avant d’être un film « Tout ce qui brille » est passé par la case court-métrage;

🎬 Dans ce film on fait plusieurs fois références à Mathieu Kassovitz et notamment à une scène du film « La Haine »;

🎬 Joli succès en salles pour ce long-métrage vu par 1 371 908 spectateurs

🎬 Un film plusieurs fois récompensé :

« Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez » 2010 : Prix spécial du jury et Prix du Public Europe 1;

César 2011 : meilleur espoir féminin pour Leïla Bekhti;

« Étoiles d’or » du cinéma français 2011 : meilleur premier film pour Géraldine Nakache et Hervé Mimran; révélation féminine pour Leïla Bekhti.

« Tout ce qui brille » : la bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film…

Pour en voir plus, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

