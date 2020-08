Plus belle la vie : ce soir, la coloc accueille un nouvel habitant (résumé + vidéo de l’épisode 4088 PBLV du 19 août 2020)

4.3 ( 6 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4088 du mercredi 19 août 2020 – Un nouvel habitant rejoint la coloc ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Sabrina a eu un coup de foudre et installe son petit-ami à la coloc… Et il s’agit de Stan Mercier !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4088

Ariane rêvait d’acheter cette villa avec Melmont sans savoir qu’il avait les moyens de la lui offrir. Stan est mis en examen, sa seule façon d’y échapper est d’être assigné à résidence. Il dit alors à Revel que Sabrina l’héberge. Ariane est effarée face aux suspicions de Boher qui lui annonce que Melmont filmait ses patients et avait un compte à l’étranger. Alors que Stan remercie Sabrina de l’héberger à la coloc, Patrick pète un plomb et l’empoigne…

Franck rompt avec Delphine, il sait tout et ne croit pas à un avenir avec elle. Mais Delphine, toujours fantasque, a un plan pour le reséduire : des ballons accrochés à sa voiture pour se faire pardonner ! Delphine se rend chez Franck prise de folie, mais elle est vite ramenée sur le palier de la porte…



Coralie refuse de suivre des cours strip tease burlesque malgré la demande de Blanche. En revanche, Mirta ne dirait pas non…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4088 du 19 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

