Plus belle la vie en avance : les Nebout en crise ! (vidéo PBLV épisode n°4081)

Rien ne va plus chez les Nebout lundi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » !… En effet, alors que Melmont a été assassiné, l’enquête bat son plein tandis qu’Emilie réalise que le couple de ses parents bat de l’aile…



Emilie se confie à sa soeur, Léa. Elle pense que la situation devient de plus en plus préoccupante.



Léa essaie de rassurer sa soeur : Patrick et Babeth se sont toujours disputés pour mieux se réconcilier ensuite. Mais Emilie lui explique que cette fois c’est différent, ils font tout pour s’éviter et ne font plus aucune sortie.

Léa pense que c’est lié à Patrick qui bosse trop mais Emilie pense qu’ils sont sur le point de se séparer !



Un extrait de l’épisode de PBLV 4081 de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4081 du 10 août 2020

