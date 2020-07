EXCLU Plus belle la vie : Patrick en garde à vue, un divorce, Franck apprend la vérité (infos PBLV )

5 ( 3 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 7 août Les choses vont mal tourner pour les habitants du Mistral dans quelques semaines dans votre feuilleton « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux de savoir ce qui vous attend, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Et dans trois semaines, on peut vous dire que Patrick va être placé en garde à vue pour le meurtre de Melmont !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





En effet, alors que l’enquête bat son plein et qu’Ariane a bien failli tuer Sorret, Patrick est identifié comme celui qui a agressé Melmont le jour de sa mort ! En effet, avec Babeth ils suivaient une thérapie de couple et Patrick reprochait à Melmont d’avoir influencé Babeth jusqu’à ce qu’elle décide de divorcer…



Annonces





De son côté, Emilie est choquée d’apprendre que Babeth a décidé de demander le divorce. Et elle dérape en offrant un alibi pour Patrick… Kévin comprend qu’elle ment…

Quant à Delphine, elle continue de ne faire que mentir à Franck… Ce dernier ne s’en rend pas du tout compte et croit fort en leur relation… C’est Coralie qui finit part lui dire la vérité !

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 27 juillet sur France 3

La bande se scinde en deux équipes d’enquêteurs. Luna et Mouss doivent faire un test ADN entre Cécile et Léon pour prouver que ce n’est pas la mère du bébé. Léo, lui, ira avec Nathan pour observer Cécile. De son côté, Merle fait du chantage affectif à Pauline, toujours captive, pour qu’elle tire son lait. Leo récupère un test ADN pour Mouss et Luna. Ces derniers profitent d’une crise de Léon pour convaincre Cécile de le confier à Mouss…

Vitreuil réalise ce qui vient de se passer. Au Mistral, elle tombe, hagarde, sur Vincent, qui pense qu’elle simplement fatiguée. C’est Clémentine qui est arrêtée à la place de Vitreuil. Le témoignage d’Estelle, qui révèle que la servante détestait Marcus, l’enfonce aux yeux des policiers…

Ariane emménage chez Alex Melmont et a réquisitionné Eric et Kevin. Elle est stressée à l’idée de ne pas faire le poids à côté d’un intellectuel comme Melmont…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés