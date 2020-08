4 ( 4 )



« Si les murs pouvaient parler » du 4 août 2020. Ce soir sur France 2, 3ème numéro de la collection inédite présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler ». Pour mémoire elle s’intéresse à quatre lieux de pouvoirs légendaires. Quatre lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Chaque épisode est présenté par Stéphane Bern et construit autour de reportages, d’enquêtes, de témoignages exclusifs d’experts et de personnalités. Avec des images inédites des intérieurs des lieux, mais avec aussi des animations en 3D des bâtiments à travers les époques, nous voici au cœur de ces lieux où l’Histoire et les légendes s’écrivent depuis longtemps.

« Si les murs pouvaient parler » du 4 août : ce soir la Maison Blanche

Il y a quelques semaines, le Président Donald Trump était conduit en urgence dans le bunker de la Maison Blanche pour se protéger des manifestations qui embrasent le pays. Ce même bunker qui a servi à de nombreux Présidents menacés.



Depuis sa création en 1792, la Maison Banche est le lieu de vie de tous les Présidents américains comme, Lincoln, Eisenhower, Nixon, Carter, Kennedy, Reagan, Bush, Obama… et le quartier général de l’administration du pays. Visite, révélations, coulisses…découvrez les secrets de ce bâtiment ultra sécurisé, où la réalité a souvent dépassé la fiction.

Une Maison Blanche qui sera encore dans quelques mois au centre de l’actualité avec l’élection du 46ème Président des États-Unis.

> Retrouvez Si les murs pouvaient parler sur www.france.tv

> Sur Twitter avec le hashtag #SiLesMursPouvaientParler

