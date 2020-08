Un si grand soleil : le frère de Mo débarque, Emmy recontacte Antoine, ce qui vous attend mardi 4 août (épisode n°450 en avance)

5 ( 1 )



Annonces





Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Une nouvelle semaine démarre et votre série quotidienne « Un si grand soleil » était de retour ce soir après un vendredi de déprogrammation. Et si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend demain, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 450 du mardi 4 août, les choses vont se corser pour Eliott !



Annonces



Annonces

En effet, Clément et Manu peinent à trouver des preuves contre Eliott mais l’étau se resserre…



Annonces



Annonces



Annonces





Clément demande à Janet de continuer d’essayer de convaincre Emmy de s’éloigner d’Eliott. Cette dernière finit par se renseigner auprès de Maryline pour quitter la coloc et prévient sa meilleure amie à Paris qu’elle va revenir… Mais Eliott, qui surveille toujours le téléphone d’Emmy, intercepte le message !

Eliott commence à sérieusement stresser, aussi bien pour la police que vis à vis d’Emmy… Il a peur qu’elle parte et lui reparle de son intention de vivre avec elle… Mais de son côté, Emmy recontacte Antoine. Elle est convaincue que c’est Eliott qui lui avait écrit à sa place et lui demande des détails !



Annonces





Quant à Mo, son frère débarque. Il s’appelle Joshua Maury et est médecin. Il arrive à l’hôpital et les premiers contacts avec Claire se passent très mal ! Son couple est en crise et Mo informe Enric qu’ils vont l’héberger le temps de son remplacement à l’hôpital… Mais le directeur compte bien le convaincre de rester !

Rendez-vous mardi 4 août à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés