« The Rookie : le flic de Los Angeles » saison 2 : Nathan Fillion de retour le 12 septembre sur M6

« The Rookie : le flic de Los Angeles » saison 2 c’est à partir du samedi 12 septembre 2020 sur M6 et 6play. Si vous aimé la saison 1, vous adorerez la saison 2 que la chaîne diffusera chaque samedi soir à raison de deux épisodes par semaine.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » saison 2 : à propos

Après que les membres de cette nouvelle équipe ont prouvé leurs capacités à leurs « supérieurs », les agents du poste de police de Mid-Wilshire vont faire face à de nouvelles enquêtes, plus intrigantes et passionnantes les unes que les autres. Entre romances et chaos, leur priorité sera bien le maintien de l’ordre à Los Angeles… mais aussi dans leur vie privée. Cette deuxième phase de formation s’annonce très intense !

Le saviez-vous ?

❱ Une nouvelle recrue dans cette saison 2 inédite Le casting de cette nouvelle saison accueille Mekia Cox, connue du grand public après avoir participé à deux séries à succès : “Once Upon a Time” et “Chicago Med”. Elle interprète Nyla Harper, une enquêtrice aux méthodes bien particulières…

❱ Nathan Fillion bientôt au cinéma En 2021, Nathan Fillion sera à l’affiche de “The Suicide Squad” écrit et réalisé par James Gunn (“Les gardiens de la galaxie”). Il y jouera un voyou nommé Richard Hertz. Ce film est une suite librement inspirée du film “Suicide Squad”, écrit par John Ostrander, sorti au cinéma en 2016.



❱ La saison 1 de “The Rookie”, un succès d’audience en France La saison 1 avait très bien fonctionné avec une moyenne de 15% de pda auprès des 4+, 23% de pda auprès des FRDA-50 et 2.7M de téléspectateurs chaque semaine en moyenne. Il s’agissait à l’époque du meilleur score 4+ d’une série US sur M6 depuis 3 ans.

❱ Renouvelée pour une saison 3 aux États-Unis ABC a annoncé le renouvellement de la série pour une saison 3, après le succès de la saison 2 qui a réuni en moyenne 4.1M de téléspectateurs, un score identique à la première saison confirmant ainsi son succès outre-Atlantique

Nathan Fillion revient sur M6 pour la saison 2 de « The Rookie : le flic de Los Angeles » ! Rendez-vous le samedi 12 septembre 2020 dès 21h05.

